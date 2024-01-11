В Венгрии заявили, что не будут увязывать помощь Украине с получением средств из фондов ЕС

Будапешт должен получить деньги Евросоюза вне зависимости от Киева, "положения Луны или марсиан", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 11 января. /ТАСС/. Венгрия не намерена увязывать вопросы получения причитающихся ей средств из фондов Евросоюза с оказанием финансовой помощи Украине, которая будет обсуждаться на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем в Будапеште.

Отвечая на вопросы журналистов, Сийярто опроверг предположения, что на предстоящем саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласится с планом Еврокомиссии по финансированию Украины, если Брюссель разблокирует средства из европейских фондов. "Давайте не будем устраивать базар. Речь не идет о каком-то торге. Это вопросы, не имеющие друг с другом ничего общего", - сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Венгрия должна получить средства ЕС "вне зависимости от Украины, положения Луны или марсиан". "У Еврокомиссии нет законных оснований удерживать эти средства", - подчеркнул министр, добавив, что они удерживаются "только по политическим причинам". Венгрия считает, что выполнила все условия Евросоюза в области верховенства права и борьбы с коррупцией для того, чтобы получить доступ к фондам.

На встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал внесение поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, нацеленных на выделение Украине €50 млрд. 9Бу января газета Politico сообщила со ссылкой на европейских дипломатов и документ Еврокомиссии, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии, что Венгрия может одобрить помощь Украине, если средства будут выделяться из внебюджетных источников и не сразу, а постепенно, на ежегодной основе, при соблюдении контроля за использованием средств. Новый план, который будет обсуждаться на саммите ЕС 1 февраля, предусматривает предоставление Украине по €12,5 млрд в год за счет грантов и кредитов.

Венгрия поддержала такой вариант развития событий. "Хорошо, что Еврокомиссия готовит к 1 февраля план Б, в соответствии с которым финансовая поддержка Украине может быть оказана без использования бюджета ЕС. Это хорошее решение! План Б Еврокомиссии - это венгерский план А", - написал Орбан на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).