ЮАР призвал суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа

Адвокат Воган Лоу заявил, что палестинцам грозит смерть от продолжающихся бомбардировок и обстрелов, голода и болезней

ГААГА, 11 января. /ТАСС/. Cуд ООН должен обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа. Об этом заявил адвокат Воган Лоу, представляющий ЮАР на слушаниях в Международном суде ООН.

"Палестинцам грозит смерть от продолжающихся бомбардировок и обстрелов, голода и болезней", - отметил он. В последние дни, добавил адвокат, представители многих стран и международных организаций, в том числе ООН, заявляли о необходимости прекращения военной операции. "И именно поэтому ЮАР обратилась к суду ООН с просьбой обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, - подчеркнул Лоу. - Это единственный способ обеспечить гуманитарный ответ и избежать новых смертей и разрушений".

В новость внесена правка (15:54 мск) - передается с исправлением имени адвоката в лиде.