В Литве восстановили подразделение береговой пограничной охраны

В числе угроз, нейтрализацию которых призвана обеспечить береговая пограничная охрана, глава МВД страны Агне Билотайте назвала возможные провокации, гибридные атаки и нелегальную миграцию

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Подразделение береговой пограничной охраны, структурно присоединенное в 2020 году к пограничному округу Пагегяй, восстановлено как самостоятельная единица Службы охраны госграницы при МВД Литвы. Его официально открыла министр внутренних дел страны Агне Билотайте.

"Восстановление структуры береговой пограничной охраны будет способствовать обеспечению большей безопасности на границе с Россией, что является для нас приоритетом, охране прибрежной акватории Балтийского моря и находящихся здесь стратегических объектов", - сказала она.

В числе угроз, нейтрализацию которых призвана обеспечить береговая пограничная охрана, глава МВД назвала возможные провокации, гибридные атаки и нелегальную миграцию. Зоной ответственности береговой погранохраны будет территория от границы с Латвией, Куршский залив, а также терминал сжиженного природного газа в Клайпедском государственном морском порту.

Литва граничит только с Калининградской областью РФ. Протяженность литовско-российской границы составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км - по Куршскому заливу, 22,2 км - по Балтийскому морю.