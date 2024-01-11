Депутат Европарламента заявил о недопустимости передачи Украине €50 млрд помощи

Харальд Вилимски указал, что на Украине "царит непотизм", а президент страны был замечен в "сомнительных сделках с офшорами"

ВЕНА, 11 января. /ТАСС/. Евросоюз не должен передавать Киеву дополнительные €50 млрд финансовой помощи, учитывая ситуацию с коррупцией в стране. Такое мнение выразил евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

Он указал, что на Украине "царит непотизм", а ее президент Владимир Зеленский был замечен в "сомнительных сделках с офшорами".

"Предоставить такому главе государства и его коррумпированному государственному аппарату неограниченный доступ к дополнительным €50 млрд из денег европейских налогоплательщиков - это абсолютно неприемлемо", - говорится в пресс-релизе политика.

Экстренный саммит ЕС для согласования корректировки многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля.