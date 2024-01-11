Блинкен: США стремятся не допустить резкой эскалации на Западном берегу Иордана

Сотрудничество Израиля со странами ближневосточного региона и выработка пути к созданию палестинского государства являются "лучшим способом изолировать Иран", считает госсекретарь США

КАИР, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются не допустить резкой эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Каире.

"США работают над тем, чтобы создать гарантии и предотвратить [возможный] взрыв [ситуации] на Западном берегу Иордана", - сказал госсекретарь, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

По убеждению Блинкена, сотрудничество Израиля со странами (ближневосточного) региона и выработка пути к созданию палестинского государства являются "лучшим способом изолировать Иран".

Каир - последняя столица, которую Блинкен посещает в рамках своего нынешнего турне по нескольким странам ближневосточного региона. Большую часть времени поездки госсекретарь провел в Израиле, где встречался с представителями руководства еврейского государства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.