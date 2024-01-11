Эксперт: слабая консолидация власти на Тайване негативно скажется на контактах с Пекином

Отвечая на вопрос о торгово-экономических связях, преподаватель факультета дипломатии и международных отношений университета Даньцзян Хун Яонань выразил уверенность, что "в настоящее время зависимость материка от Тайваня больше, чем зависимость Тайваня от материка"

ГОНКОНГ, 11 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Слабая консолидация власти после выборов на Тайване и внутриполитическая борьба негативно скажутся на перспективах налаживания отношений острова с властями материкового Китая. Об этом заявил ТАСС преподаватель факультета дипломатии и международных отношений тайваньского университета Даньцзян Хун Яонань.

"Ключ к обменам между двумя берегами Тайваньского пролива [лежит] на стороне Пекина. Однако на этих выборах новый президент (глава администрации Тайваня - прим. ТАСС) получит менее половины голосов избирателей, а места в Законодательном юане (парламент - прим. ТАСС) разделятся на три фракции, каждая из которых не превысит половины [мест от общего числа мандатов], - сказал он. - Поскольку следующий состав правительства будет являться слабой политической партией, то внутреннее сопротивление на Тайване в отношении контактов между двумя берегами [Тайваньского пролива] лишь усилится".

Отвечая на вопрос о торгово-экономических связях, Хун Яонань выразил уверенность, что "в настоящее время зависимость материка от Тайваня больше, чем зависимость Тайваня от материка". Он также подчеркнул, что любые торговые барьеры должны разбираться в рамках ВТО или посредством консультаций между правительством КНР и властями острова. "Однако, учитывая односторонность Пекина, планов на проведение консультаций нет", - добавил он.

12 апреля 2023 года Минкоммерции КНР объявило о начале расследования в связи с "созданием тайваньским регионом барьеров путем введения ограничительных мер при осуществлении торговли с материковым Китаем". Процедуры проверки могли быть завершены 12 октября, однако власти КНР продлили их до 12 января 2024 года. Речь идет более чем о 2,5 тыс. товарных позиций - преимущественно это сельхозпродукция, минеральное сырье и продукция текстильной промышленности.

1 января Китай отменил льготы на ввоз 12 видов товаров с Тайваня, включая пропилен и параксилол. Как отметили в Минкоммерции, принятые меры связаны с тем, что Тайбэй не предпринимает каких-либо эффективных шагов, чтобы снять торговые ограничения в отношении продукции из материкового Китая. 9 января ведомство сообщило, что правительство КНР рассматривает дополнительные меры по отмене льготных тарифов в отношении некоторых товаров из Тайваня. Речь идет о сельскохозяйственной и рыбной продукции, машинном оборудовании, автомобильных комплектующих и текстильных изделиях.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.