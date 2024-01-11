Венгрия сочла бездоказательным заявление стран Запада о передаче России ракет КНДР

Министры иностранных дел 47 стран ранее опубликовали совместное заявление с осуждением якобы имевших место закупок Россией баллистических ракет КНДР и их "применения против Украины"

БУДАПЕШТ, 11 января. /ТАСС/. Венгрия, как и Словакия, не подписала заявление почти 50 стран Запада с осуждением якобы состоявшейся передачи России баллистических ракет КНДР, поскольку не увидела необходимых доказательств. Об этом сообщил в ответ на запрос корреспондента ТАСС пресс-секретарь Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Мате Пацолай.

"Позиции Венгрии и Словакии полностью совпадают", - написал он, отвечая на просьбу прокомментировать позицию Венгрии относительно заявления западных стран, а также высказывания на эту тему министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара. Глава словацкого МИД пояснил 10 января, что его страна не подписала этот документ, поскольку в нем не было необходимых доказательств, однако готова присоединиться к нему, если доказательства будут предоставлены.

Ранее министры иностранных дел 47 стран, включая США, членов Евросоюза, а также несколько их партнеров, опубликовали совместное заявление с осуждением якобы имевших место закупок Россией баллистических ракет КНДР и их "применения против Украины". Венгрия и Словакия были единственными странами ЕС, не подписавшими этот документ.

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине. "Мы оставляем это без комментариев", - сказал он журналистам.

В свою очередь МИД РФ неоднократно отмечал, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.