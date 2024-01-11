11 января, 13:15
Палестино-израильский конфликт

В Газе заявили, что число жертв израильской агрессии превысило 23,4 тыс.

Только за минувшие сутки, по информации Минздрава сектора, при атаках израильских сил было убито 112 палестинцев, почти 200 человек получили ранения

КАИР, 11 января. /ТАСС/. Более 23,4 тыс. человек погибли в секторе Газа при израильских бомбардировках и обстрелах территории анклава с начала резкой эскалации напряженности в начале октября прошлого года.

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Такие данные привело министерство здравоохранения сектора.

"В результате агрессии Израиля на территории Газы погибло 23 469 человек", - указывается в заявлении ведомства, которое привел телеканал AlHadath. Только за минувшие сутки, по информации Минздрава, при атаках израильских сил было убито 112 палестинцев, почти 200 человек получили ранения. 

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