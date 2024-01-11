Амнистия в Белоруссии может коснуться около 4 тыс. осужденных

На нее смогут рассчитывать, в частности, несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Около 4 тыс. осужденных могут быть амнистированы в связи 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко.

"Согласно предварительным оценкам, при реализации всех предложений предполагается освободить из мест лишения свободы около 900 человек, из исправительных учреждений открытого типа - 460 и около 2,5 тыс. человек предлагается снять с учета уголовно-исполнительной инспекции. Всего около 4 тыс. человек", - приводит слова главы белорусского МВД агентство БелТА.

Кубраков уточнил, что на амнистию смогут рассчитывать несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные активной формой туберкулеза, больные онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированные, ветераны боевых действий на территории других государств, граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, лица льготной категории граждан. Также, по словам министра, предлагается освободить лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности, которым назначено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы. Кроме того, предлагается освободить лиц, совершивших преступления, относящиеся к категории менее тяжких, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы и которые отбыли на день вступления в силу закона не менее одной четверти назначенного судом срока наказания, сказал Кубраков.

Он также сообщил, что часть осужденных смогут рассчитывать на сокращение сроков отбывания наказания. В частности, предлагается сократить срок наказания на один год совершившим преступления в возрасте до 18 лет, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершившим коррупционные преступления. Глава МВД уточнил, что амнистия не коснется лиц, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности.

В прошлый раз амнистия в Белоруссии проводилась ко Дню народного единства в 2022 году.