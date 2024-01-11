США уведомили Сербию о планах поставок Косову ПТРК Javelin

Президент республики Александар Вучич выразил свое сожаление в связи с этим

БЕЛГРАД, 11 января. /ТАСС/. Посол США Кристофер Хилл в ходе встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем проинформировал сербского лидера о том, что Вашингтон вскоре запустит официальную процедуру в Конгрессе по утверждению поставок Приштине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Вучича заявлении.

"Посол Хилл проинформировал президента Вучича о решении США удовлетворить запрос Приштины на закупку ПТРК Javelin. Как заявил посол Хилл, Госдепартамент направит запрос Приштины в Конгресс США, что станет началом официальной процедуры", - сообщили в пресс-службе.

"Президент Вучич заявил, что эта информация является большим разочарованием для Сербии, но наша страна вместе с США будет работать над сохранением сербско-американских отношений", - говорится в документе. Сербский лидер также отметил, что для Белграда является важным сохранение мира в регионе и шаги по укреплению стабильности на Балканах.

По итогам состоявшейся встречи глава государства отметил, что у него состоялся "открытый разговор с послом США Кристофером Хиллом о дальнейшем улучшении сербско-американских политических и экономических отношений".