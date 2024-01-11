Премьер Бангладеш Шейх Хасина в пятый раз вступила в должность

По итогам выборов ее партия получила 222 из 298 доступных кресел в законодательном органе

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш, лидер партии "Авами лиг" ("Народная лига") Шейх Хасина стала главой правительства страны в пятый раз. Церемония вступления в должность состоялась в Дакке в президентской резиденции после победы ее партии на парламентских выборах 7 января.

В соответствии с устоявшейся традицией Шейх Хасина произнесла текст присяги в присутствии президента страны Шахабуддина Чуппу. По итогам парламентских выборов ее партия получила 222 из 298 доступных кресел в законодательном органе.

Шейх Хасина предложила кабинет министров, состоящий из 36 членов. В прошлые годы он включал от 45 до 62 членов. Вслед за премьером министры также принесли присягу.

Политическая карьера

Премьер-министр, которой в этом году исполнится 77 лет, является дочерью первого президента Бангладеш Муджибура Рахмана. В ходе военного переворота 15 августа 1975 года Рахман и члены семьи были расстреляны. Шейх Хасина в это время с мужем и младшей сестрой были в ФРГ. Шейх Хасина была объявлена персоной нон грата и шесть лет жила в Индии, где получила политическое убежище.

После победы "Народной лиги" на выборах в 1996 году Шейх Хасина впервые возглавила правительство, став второй женщиной на посту премьер-министра после Халеды Зиа (1991-1996) и первым премьером, завершившим полный пятилетний срок. Одним из основных достижений этого периода стало подписание в конце 1996 года договора с Индией о разделе вод реки Ганг сроком на 30 лет.

В 2007 году Шейх Хасина была осуждена по обвинениям в коррупции и вымогательстве и в течение года отбывала тюремное наказание, затем была освобождена по состоянию здоровья и уехала на лечение в США. Вернулась в Бангладеш в декабре 2008 года, незадолго до парламентских выборов. По их результатам "Народная лига" одержала победу, в январе 2009 года Шейх Хасина вновь стала премьер-министром. Она сохранила этот пост по итогам выборов 2014, 2018 и 2024 годов. Таким образом, Шейх Хасина занимает кресло главы правительства дольше всех в истории Бангладеш.

Оппозиция и несколько стран Запада критикуют Шейх Хасину за авторитарный стиль правления, обвиняют ее кабинет в нарушении прав человека. Премьер-министр пережила по меньшей мере 22 покушения. Все обвинения глава правительства отвергает, заявляя, что намерена построить в ближайшие годы процветающую страну, без оглядки на мнение западных государств.