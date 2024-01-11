Спецпредставитель США намерена обсудить в Польше экономическую помощь Украине

В Варшаве Пенни Притцкер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и министром иностранных дел республики Радославом Сикорским

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер обсудит с лидерами Польши поддержку Киева. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Притцкер посетит Варшаву 11 января, чтобы акцентировать внимание на важности сотрудничества США и Польши в вопросе восстановления украинской экономики", - указано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Варшаве Притцкер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и министром иностранных дел республики Радославом Сикорским. Стороны обсудят поддержку Киева со стороны польских властей и частного сектора.