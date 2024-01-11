Ас-Сиси и Блинкен назвали принцип двух государств основой стабильности на Ближнем Востоке

Президент Египта также подчеркнул, что мировое сообщество "должно исполнить все свои обязательства по реализации соответствующих постановлений ООН"

КАИР, 11 января. /ТАСС/. Принцип сосуществования двух государств при решении палестино-израильских противоречий является основой стабильности в Ближневосточном регионе. Уверенность в этом выразили президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Каире.

"Стороны подтвердили неприятие попыток выселить палестинцев с их территорий и приверженность принципу двух государств, который представляет собой основу для установления стабильности в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном официальным представителем египетского лидера Ахмедом Фахми на его странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Президент Египта также подчеркнул, что мировое сообщество "должно исполнить все свои обязательства по реализации соответствующих постановлений ООН", чтобы обеспечить поставки в анклав гуманитарной помощи, которая сможет нивелировать последствия происходящей там гуманитарной катастрофы. Ас-Сиси добавил, что положить конец кризису может только "справедливое и всеобъемлющее решение палестинской проблемы" и предоставление палестинцам их законных прав.

Ранее в четверг телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что президент Египта принял в своей резиденции в Каире госсекретаря США, который прибыл с визитом в Каир. Египет - последняя страна, которую Блинкен посещает в рамках турне по Ближневосточному региону. Большую часть поездки госсекретарь провел в Израиле, где встречался с представителями его руководства.

Ас-Сиси 10 января принимал участие в трехстороннем саммите, на котором обсуждал проблемы, связанные с Газой, с королем Иордании Абдаллой II и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.