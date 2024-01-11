В парламенте Словакии считают, что у США нет доказательств о применении РФ ракет из КНДР

Вице-спикер Национального совета Словакии социал-демократ Любош Блаха отверг возможность подписания заявления почти 50 стран Запада с осуждением якобы состоявшейся передачи РФ оружия из КНДР

БРАТИСЛАВА, 11 января. /ТАСС/. США выдвигают бездоказательные предположения о применении Россией на Украине ракет, якобы полученных из КНДР. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии социал-демократ Любош Блаха.

"Они [США] хотят от нас, чтобы мы осудили использование Россией [на Украине] северокорейских ракет, но не предоставили никаких доказательств этого, - написал политик в своем Telegram-канале. - Мы прекрасно помним, как они отвратительно обманывали весь мир, [утверждая, что] в Ираке есть оружие массового уничтожения, так как хотели напасть на суверенную страну".

Блаха отверг возможность подписания Словакией заявления почти 50 стран Запада с осуждением якобы состоявшейся передачи РФ оружия из КНДР. "Словакия является суверенной страной, пока американцы не предоставят реальные доказательства нарушения [норм] международного права, Словакия не присоединится ни к какой из их резолюций <…>. Американский посол [в Словакии] должен будет как можно скорее свыкнуться [с мыслью], что Словакия более не является американской колонией <…>. Во главе правительства наконец-то стоит суверенный политик, государственник, патриот - Роберт Фицо. Министр иностранных дел [Словакии] Юрай Бланар также не позволит никому [вмешиваться в суверенную политику Словакии]", - написал Блаха.

Фицо и Бланар заявили 10 января, что Словакия готова присоединиться к предложенному США заявлению только в том случае, если будут предоставлены факты о "перемещении оружия между Россией и КНДР". Премьер подчеркнул, что "правительство республики осудит нарушение международных соглашений, если это будет установлено". Проект заявления стран Запада, как сказал Фицо, предложили США без возможности вносить в него изменения и без доказательств изложенных в нем положений.

Словакия и Венгрия стали единственными государствами - членами Евросоюза, не подписавшими заявление министров иностранных дел ряда стран Запада о якобы передаче РФ оружия из КНДР.

В свою очередь МИД РФ неоднократно отмечал, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.