CNN: Запад поставляет Киеву Stinger времен афганской войны

Телекомпания сообщила, что Stinger "на десятки лет старше, чем некоторые из солдат" ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Украина получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979-1989 годов. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Как рассказали ей служащие войск противоракетной обороны Украины, они получали от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, то есть были "на десятки лет старше, чем некоторые из солдат" ВСУ.

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы техники, американские истребители и дальнобойные ракеты. Тем не менее в последнее время в западных СМИ все чаще стали появляться "утечки" и аналитические статьи об усталости западных партнеров от ситуации вокруг Украины и грядущих сокращениях объемов выделяемой Киеву помощи.