СМИ: шведская военная промышленность зарабатывает миллиарды на "угрозе войны"

Владельцы военно-промышленного концерна SAAB с весны 2022 года стали богаче на $5,85 млрд, пишет экономический обозреватель Aftonbladet Андреас Сервенка

СТОКГОЛЬМ, 11 января. /ТАСС/. Военная промышленность Швеции получает огромную прибыль в "ухудшающейся ситуации с безопасностью", о которой постоянно говорит руководство страны. Владельцы военно-промышленного концерна SAAB, семья Валленберг, с весны 2022 года стали богаче на 60 млрд крон ($5,85 млрд), пишет экономический обозреватель газеты Aftonbladet Андреас Сервенка.

Он приводит следующие цифры: на первые девять месяцев прошлого года оборот компании увеличился на 26%, превысив 35,5 млрд ($3,46 млрд), а прибыль - на 94%, до 2,2 млрд ($214,6 млн). Количество заказов увеличилось на 39% и превысило 46 млрд крон ($4,49 млрд). Согласно последнему бюджету правительства, ассигнования вооруженных сил на закупку техники увеличатся с 28 млрд крон ($2,73 млрд) в 2023 году до 48 млрд крон ($4,68 млрд) в 2024 году. Сам концерн отмечает в отчете, что настоящее время - период крупнейших инвестиций в оборону за последние 30 лет, не в последнюю очередь в Европе.

За несколько дней до 24 февраля 2022 года акция SААВ стоила 217 крон ($21,16), сегодня этот курс составляет 660 крон ($64,37 млрд). Это рост более чем на 200%, в результате чего акции компании - лучшие на Стокгольмской фондовой бирже. Их стоимость выросла с чуть менее 30 млрд до 90 млрд крон ($2,93 млрд и $8,78 млрд соответственно).

Семья Валленберг через компании Investor и Wallenberg Investment владеет 39% этих ценных бумаг. Акции председателя правления SААВ Маркус Валленберг с начала 2022 года выросли в цене с 27 до 82 млн крон ($2,63 и 8 млн соответственно). Эксперты предсказывают компании еще десять лет роста, а также то, что она получит выгоду от членства Швеции в НАТО.