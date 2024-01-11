Дуда объявил о решении вновь помиловать задержанных экс-главу МВД Польши и его заместителя

В 2015 году они были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, но в том же году были помилованы решением президента

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда объявил о своем решении вновь запустить процедуру помилования в отношении экс-главы МВД страны Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика.

"<...> Запускаю процедуру помилования", - заявил Дуда, слова которого приводит радиостанция RMF24. Президент подчеркнул, что его решение "полностью соответствует [польской] конституции и стандартам".

Дуда обратился в Генпрокуратуру с призывом "приостановить исполнение приговора и освободить" задержанных. Он также призвал поляков, принимавших участие в демонстрациях в поддержку Каминьского и Вонсика, к сдержанности.

В 2015 году Каминьский и Вонсик были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же году были помилованы решением президента Дуды. В конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса. 9 января Каминьский и Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве.

Депутаты Сейма от бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) считают приговор Каминьскому и Вонсику незаконным и политически мотивированным и требуют его отмены. Польские СМИ называют ситуацию хаосом. После задержания Каминьского и Вонсика в Варшаве прошли акции в их поддержку. Новостной портал Onet.pl информировал о намерениях ПиС провести 11 января массовую демонстрацию против задержания политиков.