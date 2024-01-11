Зеленский на фоне проблем с мобилизацией призвал вернуться украинцев призывного возраста

Служба на территории Украины необходима для всех жителей, и не только на фронте, сказал президент

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за рубежа в страну на фоне проблем с мобилизацией. К тем же, кто оказался за границей, у украинского лидера "есть вопросы". Служба именно на территории Украины необходима для всех жителей, и не только на фронте, сказал Зеленский на пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас.

"Если у них призывной возраст, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. И я сейчас не говорю о том, кто должен быть на фронте, - заявил Зеленский. - Если вы на Украине и вы не на фронте, то вы работаете". "Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", - добавил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. На фоне серьезных трудностей с комплектованием Вооруженных сил 25 декабря прошлого года в Верховную раду поступил законопроект о новых правилах мобилизации, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. На Украине также стал обсуждаться вопрос о необходимости договориться с властями других стран о высылке на родину украинцев, подлежащих мобилизации.

После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты, а консульство Украины в Лондоне заявило о необходимости украинцам, находящимся в Великобритании, встать на воинский учет. Законопроект вызвал разногласия среди парламентариев, оппоненты заявляли о неконституционности ряда его положений. Ранее сегодня после рассмотрения документа на закрытом совещании в Раде законопроект был возвращен на доработку правительству.