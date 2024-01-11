NBC: неизвестные вызвали полицию к дому судьи, ведущего дело Трампа

Телеканал указывает, что пока неясно, был ли судья дома в это время или нет

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Неизвестные вызвали полицию в дом судьи Артура Энгорона, который ведет дело бывшего американского президента Дональда Трампа о мошенничестве при оценке активов Trump Organization, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его сведениям, в четверг утром полиция приехала в дом Энгорона из-за сообщения о бомбе в доме судьи, расположенном в районе Лонг-Айленд, за несколько часов до начала заседания по делу. Телеканал указывает, что пока неясно, был ли судья дома в это время или нет. Как в свою очередь указывает агентство Associated Press, правоохранители не нашли ничего в доме судьи, как ожидается, инцидент не повлияет на время проведения заседания.

Ранее Энгорон ограничил возможность выступления Трампа на заседании, потребовав от того придерживаться ряда правил. В частности, экс-главе США не разрешается "комментировать вопросы, которые не имеют отношения к делу", "произносить предвыборные речи", а также подвергать сомнению деятельность судьи, его помощников, генпрокурора и судебную систему в целом.