В Колумбии заявили о готовности репатриировать своих граждан из тюрем Эквадора

Министерство иностранных дел Колумбии выразило солидарность с эквадорским народом и институтами

КАРАКАС, 11 января. /ТАСС/. Колумбия готова рассмотреть в индивидуальном порядке вопросы репатриации своих граждан, отбывающих наказание в тюрьмах Эквадора. Об этом говорится в совместном коммюнике министерств иностранных дел и юстиции и права южноамериканской страны.

Коммюнике было распространено после заявления президента Эквадора Даниэля Нобоа о намерении начать с граждан Колумбии высылку 1 500 иностранцев, находящихся в эквадорских тюрьмах. В документе двух министерств речь идет не о высылке, а о репатриации колумбийцев в соответствии с заключенной между двумя странами Конвенцией о транзите людей, транспортных средств, речных и морских судов и летательных аппаратов от 18 апреля 1990 года. "Согласно этой международной конвенции, репатриация граждан является индивидуальным, а не массовым процессом, отвечающим объективным критериям, а не простой воле государств-участников, и должна осуществляться с согласия лишенного свободы лица в соответствии с письменным запросом, поданным заинтересованной стороной", - отмечается в коммюнике.

Министерство иностранных дел Колумбии "подтвердило узы дружбы и сотрудничества с Эквадором", "готовность задействовать каналы репатриации" и выразило "солидарность с эквадорским народом и институтами".