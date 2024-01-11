Жена Байдена назвала достоинством возраст своего мужа

Первая леди США разделяет мнение о том, что президент слишком стар для переизбрания на второй срок

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Джилл Байден - жена 81-летнего президента США Джо Байдена - заявила, что считает возраст своего мужа достоинством в его работе и не разделяет мнение о том, что тот слишком стар для переизбрания на второй срок.

"Его возраст - это достоинство, - сказала она в интервью телеканалу MSNBC. - У него есть мудрость, опыт, он знает каждого мирового лидера".

Первая леди США добавила, что ее муж "правильный человек для этой работы в данный момент истории".

Байден является самым пожилым в истории президентом США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонных лет, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Под конец возможного второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.