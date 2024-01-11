Трамп надеется выступить с заключительным словом в суде, несмотря на запрет

Экс-президент США назвал запрет политическим вмешательством

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает выступить с заключительным словом на заседании по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, несмотря на запрет судьи.

"Это вмешательство. Это политическое вмешательство. Нельзя позволять такому происходить. Я надеюсь выступить", - сказал он, прибыв на заседание суда в Нью-Йорке. Трансляцию вел телеканал CNN.

Ранее судья Артур Энгорон потребовал от Трампа придерживаться в своем выступлении некоторых правил. В частности, экс-главе США не разрешается "комментировать вопросы, которые не имеют отношения к делу", "произносить предвыборные речи", а также подвергать сомнению деятельность судьи, его сотрудников, генпрокурора и судебную систему в целом. Однако адвокаты Трампа сочли, что эти ограничения несправедливы, и сообщили, что Трамп не может с ними согласиться. После этого экс-президенту отказали в заключительном слове.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии генпрокурора штата Нью-Йорк, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.