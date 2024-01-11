Нетаньяху отверг обвинения ЮАР в геноциде

Премьер-министр Израиля заявил, что его страна продолжит "борьбу с терроризмом и ложью" до полной победы

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения со стороны ЮАР в возможном геноциде в секторе Газа, назвал их лицемерием и заявил, что его страна продолжит "борьбу с терроризмом и ложью" до полной победы.

"Мы боремся с террористами и боремся с ложью. Сегодня мы снова увидели перевернутый мир, в котором Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом", - заявил Нетаньяху, видеозапись выступления которого распространила канцелярия главы правительства.

Он добавил, что Израиль в рамках операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа "ведет борьбу с кровожадными террористами, совершившими ужасающие преступления против человечества". "Террористическая организация совершила самое ужасное преступление против еврейского народа со времен Холокоста, и теперь кто-то приходит защитить ее во имя Холокоста. Какая поразительная наглость. Это перевернутый мир. И Армия обороны Израиля - самая моральная армия в мире, которая делает все, чтобы избежать причинения вреда некомбатантам, - обвиняется представителями этих монстров в геноциде", - полагает премьер.

По его мнению, действия властей ЮАР, подавших иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге, лицемерны. "Лицемерие ЮАР вопиет до небес. Где была ЮАР, когда миллионы людей убивали и выгоняли из домов в Сирии и Йемене? И кто это делал? Партнеры ХАМАС. Это перевернутый мир. Где вы были?" - отметил Нетаньяху.

"Мы знаем, где мы находимся. Мы продолжим бороться с террористами. Мы продолжим отвергать ложь. Мы продолжим отстаивать наше справедливое право на самооборону и обеспечение своего будущего до полной победы", - заключил он.

Иск ЮАР в Международный суд ООН

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Помимо этого, ЮАР потребовала введения предупредительных мер, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего серьезного и непоправимого" нарушения их прав и "обеспечить соблюдение Израилем обязательств по конвенции". Именно этому вопросу посвящены данные слушания, которые проходят 11-12 января. В первый день слово предоставлено южноафриканским представителям, во второй день - израильской стороне. Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, однако у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.