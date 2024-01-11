Вопросы Зеленского к украинцам и возврат законопроекта мобилизации. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Эстонию призвал выехавших за рубеж украинцев призывного возраста вернуться в страну на фоне проблем с мобилизацией. Он добавил, что у него "есть вопросы" к тем, кто не на фронте и не работает в тылу.

Руководство Верховной рады после совещания с военными решило вернуть правительству на доработку законопроект о новых правилах мобилизации, сообщил глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника на донецком, запорожском, краснолиманском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ превысили 700 военнослужащих.

Уничтожено 10 единиц бронетехники, включая танк, и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе самоходная установка Krab польского производства.

Атаки дронов

Дежурные средства ПВО сорвали очередную попытку киевского режима нанести удар по объектам на территории РФ: три украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны России.

По информации властей регионов, пострадавших нет, на окраине Калуги в результате падения обломков повреждено здание насосной станции.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о взрыве украинского беспилотника над нежилым зданием, кровля которого получила повреждения. Инцидент обошелся без пострадавших.

Конфискация активов РФ

Соединенные Штаты пока не принимали никаких окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. По его словам, принимать подобное решение Вашингтон будет во взаимодействии с партнерами по G7.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документ Совета национальной безопасности сообщило, что администрация президента США Джо Байдена "в принципе" поддерживает закон, который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на сумму около $300 млрд и использовать их для восстановления Украины.

Призыв Зеленского

Президент Украины в ходе первого в наступившем году зарубежного турне призвал сограждан призывного возраста вернуться из-за границы в страну. "Если у них призывной возраст, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. И я сейчас не говорю о том, кто должен быть на фронте, - заявил Зеленский на пресс-конференции в Таллине. - Если вы на Украине и вы не на фронте, то вы работаете".

"Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", - добавил он.

Вернули на доработку

Законопроект о новых правилах мобилизации возвращается на доработку украинскому правительству с предложениями от парламентариев, сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде. Решение приняли после закрытого совещания, в котором участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной рады, главы фракций и комитетов.

Скандальный законопроект, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну, вызвал критические замечания еще до начала официального рассмотрения в парламенте. Оппозиционные партии сочли, что его положения содержат антиконституционные нормы и высокие коррупционные риски.

Махинации на поставках в ВСУ

Имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который был одним из самых крупных поставщиков Минобороны Украины, арестовано в рамках дела о масштабных хищениях, сообщило агентство РБК-Украина. По его информации, аресту подверглись недвижимость, автомобили премиум-класса, а также имущество и счета подконтрольных Гринкевичу компаний.

Бизнесмен был помещен под стражу в конце минувшего года. По данным Госбюро расследований Украины, вся продукция, поставленная компаниями Гринкевича на нужды ВСУ в 2023 году, не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования. Согласно оценкам, причиненный государству ущерб превысил 1 млрд гривен (порядка $26,3 млн).

Ремонт метро

Участки синей ветки метро в Киеве, закрытые в конце прошлого года из-за разгерметизации тоннелей, могут открыться лишь через несколько лет, заявил экс-советник мэра украинской столицы Максим Бахматов. "Скоро ли откроется синяя ветка? Нет, не скоро. Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель в том месте", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".