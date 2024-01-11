МИД Грузии потребовал разъяснений у посла Дании за ее слова об основателе правящей партии

Дипломат ранее назвала олигархом основателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили

ТБИЛИСИ, 11 января. /ТАСС/. МИД Грузии попросил посла Дании в Тбилиси Анне Торф Соренсен дать разъяснения из-за ее статьи в издании Jyllands-Posten, где дипломат назвала олигархом основателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"В МИД Грузии прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Дания Анне Торф Соренсен. Посол была вызвана в министерство, где ее попросили дать разъяснения в связи с публикацией в датском издании Jyllands-Posten и приведенными в ней неверными фактами и политическими оценками", - говорится в сообщении.

На встрече с послом замглавы МИД Теймураз Джанджалия с сожалением отметил, что "значительные фактические неточности и необъективные оценки" мешают положительному отношению к Грузии международного сообщества, в том числе датских читателей. Также, как отметил он, статья послужила поводом для "политических интерпретаций" со стороны отдельных политических сил, что мешает деполяризации в стране.

В статье, посвященной европейским перспективам Грузии после предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС, Соренсен написала, что "Грузинская мечта" была основана "олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим состояние в России в 1990-е годы". Также дипломат отметила, что Грузия подвергалась критике со стороны Украины и ЕС за проведение "дружественной России политики". Высказывания посла Дании вызвали критику в правящей партии Грузии. В частности, мэр Тбилиси и генсек партии Каха Каладзе назвал заявления Соренсен грязными.