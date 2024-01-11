В США заявили о работе над дипломатическим решением конфликта на границе Ливана и Израиля

Старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что речь идет о решении, которое позволит перемещенным лицам вернуться в места прежнего проживания

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся не допустить дальнейшего обострения конфликта на границе Ливана и Израиля. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на ливано-израильских переговорах.

"Мы работаем над дипломатическим решением, которое позволит перемещенным лицам вернуться в места прежнего проживания, - указал американский эмиссар. - Речь идет о промежуточном компромиссе, отвечающем интересам Ливана и Израиля, который предотвратит деградацию обстановки на границе".

Ранее Хокстин провел переговоры в Бейруте с премьер-министром республики Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри, он встретился также с командующим ливанской армией Джозефом Ауном. "Мы переживаем чрезвычайный момент, когда невозможно достичь окончательного урегулирования, но необходимо предпринять шаги, чтобы как-то успокоить ситуацию", - сказал он.

На встрече с американским представителем премьер Микати призвал к прекращению израильской агрессии в секторе Газа и на юге Ливана. По его словам, "приоритетное внимание на этом этапе должно быть уделено установлению прочного перемирия в регионе".

4 января Хокстин встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом. Он пытается убедить стороны не расширять масштабов пограничного конфликта, ограничив обмен ударами радиусом в 7 км.

Итогом посреднических усилий Хокстина стало подписание 27 октября 2022 года соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, что открыло путь к началу освоения нефтегазовых запасов в исключительной экономической зоне.