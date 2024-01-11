Словакия намерена сохранить запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины

В стране с конца 2023 года запрещен ввоз 14 видов сельхозпродукции с Украины

БРАТИСЛАВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал журналистов, что республика сохранит запрет на импорт с Украины некоторых сельскохозяйственных продуктов, включая сахар.

"Мы будем защищать словацких производителей сахара, прежде всего [сохраняя запрет] на [его] импорт с Украины, - сказал Фицо. - Защита национального рынка соответствует государственным интересам. В связи с этим правительство продлит действие запрета на импорт некоторых видов сельхозтоваров в Словакию".

В Словакии с конца прошлого года запрещен ввоз 14 видов сельхозпродукции с Украины. Это, в частности, мед, соевые бобы, ячмень, пшеница, кукуруза, мука, рапс, семена подсолнечника, отруби и сахар.

Фицо проинформировал, что на предстоящей неделе встретится в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Братислава помогает этой стране поставками гуманитарных грузов и содействием в послевоенном восстановлении. "Наша поддержка не может идти вразрез интересам Словакии", - сказал глава кабмина.

Словацкие власти настаивают на принятии решения по защите рынков государств - членов сообщества от дешевой украинской сельскохозяйственной продукции на уровне Евросоюза. После снятия Еврокомиссией 15 сентября 2023 года ограничений на ее импорт в страны организации Венгрия, Польша и Словакия в одностороннем порядке продлили действие запрета.