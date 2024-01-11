Пентагон не смог проконтролировать поставки всего предназначенного Киеву оружия

Инспекция, о которой ведомство отчиталось в докладе, коснулась лишь небольшой части оборудования, переданного США Украине, на общую сумму $1,69 млрд

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Министерство обороны США не смогло должным образом проконтролировать доставку всех переданных союзниками вооружений на территорию Украины. Об этом сообщается в докладе аппарата генерального инспектора американского военного ведомства.

"Министерство обороны не смогло полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину", - указано в документе. Отмечается, что по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд, что связывается с неспособностью ведомства обеспечить полную отчетность о поставках. Кроме того, сотрудники американского министерства не смогли предоставить точные данные для информационного портала, куда заносятся сведения о поставках помощи Украине.

Обозначенные в докладе проблемы могут "увеличить риски кражи или попадания в третьи руки" вооружений. "Определение того, была ли такая помощь использована не по назначению, не входила в задачи нашей инспекции. В настоящее время сотрудники офиса генерального инспектора министерства обороны находятся на Украине, а служба уголовных расследований продолжает расследовать заявления о преступном поведении, касающемся оказания Соединенными Штатами военной помощи Украине", - отмечено в документе.

Инспекция, о которой ведомство отчиталось в докладе, коснулась лишь небольшой части оборудования, переданного США Украине, на общую сумму $1,69 млрд.