Министр обороны Украины заявил о недопустимости торможения законопроекта о мобилизации

Рустем Умеров утверждает, что его команда "уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал недопустимыми затягивание и политизацию законопроекта о мобилизации и заявил о готовности отредактированного варианта.

"Сейчас критически важные для государства вопросы мобилизации, воинского учета и проведения ротаций политизируются и тормозятся. Это недопустимо", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Умеров утверждает, что его команда "уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

"Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время", - сообщил министр.

Рассмотрение законопроекта о новых правилах мобилизации должно было пройти в Раде в четверг после закрытого заседания согласительного совета с участием военных, однако, как сообщил глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, документ был возвращен на доработку правительству с предложениями от парламентариев. При этом он подчеркнул, что все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. К вечеру депутат Ярослав Железняк сообщил, что кабинет министров Украины отозвал законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады. Депутат уточнил, что при этом в Раде остаются четыре альтернативных законопроекта.

Внесенный в парламент 25 декабря законопроект предлагал разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужный ранее перекладывали друг на друга ответственность за готовящееся ужесточение методов мобилизации. Кроме того, остается неизвестным, какие ограничения исключат, а какие сохранят в новой редакции законопроекта.