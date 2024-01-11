Глава МИД Греции обсудил с саудовским коллегой поставки гуманитарной помощи Газе

По мнению Йоргоса Герапетритиса, "Греция находится в авангарде событий, на острие дипломатического марафона", чтобы можно было найти быстрое решение по важнейшей ближневосточной проблеме

АФИНЫ, 11 января. /ТАСС/. Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис обсудил в Эр-Риаде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом пути устойчивых поставок гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом Герапетритис сообщил телеканалу ERT-1.

"Этот визит основан на чрезвычайно хороших двусторонних отношениях, которые Греция установила с Саудовской Аравией, на дискуссиях, которые мы проводим по поводу международных событий и, конечно же, главной ближневосточной темы, - сказал глава МИД Греции. - В данном случае у нас была возможность обсудить следующие шаги, рассмотреть способы консолидации гуманитарной помощи, которая должна предоставляться постоянно, а также обсудить следующий день на Ближнем Востоке. Принц Фейсал, министр иностранных дел Саудовской Аравии, а также его коллеги, министры иностранных дел Египта и Иордании, примут участие в Совете министров иностранных дел 22 января в Брюсселе, приглашенные для дальнейшего обсуждения".

По мнению Герапетритиса, "Греция находится в авангарде событий, на острие дипломатического марафона", чтобы можно было найти быстрое решение по важнейшей ближневосточной проблеме. "Наши следующие шаги связаны с визитами, которые мы совершим в ближайшем будущем в Иорданию и Египет, две страны, которые активно участвуют в дипломатическом процессе по разрешению конфликта на Ближнем Востоке, а также с предстоящим визитом министра иностранных дел Палестины в Афины", - сказал министр. Герапетритис подчеркнул, что Греция будет последовательно, серьезно, с имеющимся у нее дипломатическим капиталом и творчески работать над тем, чтобы необходимая гуманитарная помощь предоставлялась постоянно и на устойчивой основе, но и "чтобы была начата дискуссия о том, как устойчиво разрешить ближневосточный кризис на основе решений Совета Безопасности ООН".