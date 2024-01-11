Bild: Шольц отказался выйти в Котбусе к бастующим фермерам

Вместо него вышел его партийный друг Дитмар Войдке, сообщила газета

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения Котбуса (федеральная земля Бранденбург) отказался выйти к бастующим там фермерам. Об этом сообщила газета Bild.

"Шольц отказался от выступления на демонстрации фермеров перед [вагоноремонтным] заводом (который официально открылся в присутствии канцлера - прим. ТАСС). Эту часть пришлось взять на себя его партийному другу Дитмару Войдке", - отметило издание. Bild напомнила, что ранее Войдке, премьер-министр Бранденбурга, встал на сторону сельхозпроизводителей и призвал федеральное правительство полностью отказаться от сокращений субсидий и отмены льгот для них.

В среду в Котбусе несколько сотен человек вышли на демонстрацию в знак протеста против сокращений льгот сельхозпроизводителям. Участники приурочили акцию к приезду Шольца. Протестующие собрались перед вагоноремонтным заводом и пытались заглушить речь канцлера "при помощи дудок и вувузел". Газета указывает, что глава правительства во время посещения промышленного объекта "выглядел напряженным".

С 8 января фермеры возобновили протесты против отмены льгот. Они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ. Правительство Германии в конце минувшего года было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов и намерены продолжать свои акции до 15 января.