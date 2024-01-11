Госдеп призвал Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател назвал захват судна незаконным, а также указал, что подобные действия Ирана "направлены на подрыв международной торговли"

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду.

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Правительство Ирана должно немедленно освободить корабль и его команду", - сказал он. Пател назвал захват судна незаконным, а также указал, что подобные действия Ирана "направлены на подрыв международной торговли".

При этом Пател не дал ясного ответа на вопрос о том, какие действия США и их союзники могут предпринять в связи с этой ситуацией. "Мы продолжим проводить тесные консультации с нашими партнерами в регионе о соответствующих шагах, которые могут быть предприняты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности", - сказал представитель Госдепа.

Ранее в Министерстве судоходства и островной политики Греции сообщили о захвате танкера St Nikolas, связанного с греческой судоходной компанией Empire Navigation, в состав экипажа которого входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев. В прошлом, как утверждает газета Efimerida ton Syntakton, танкер использовался для перевозок находящейся под международными санкциями иранской нефти, после чего был "конфискован и оштрафован США".

Позже Военно-морские силы Ирана подтвердили, что по решению суда захватили нефтяной танкер в водах Оманского залива.