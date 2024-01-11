Лидер хуситов заявил о мобилизации в подконтрольных "Ансар Аллах" районах Йемена

Абдель Малек аль-Хуси призвал сторонников "Ансар Аллах" продолжать боевую подготовку, демонстрации, шествия и жертвовать деньги, несмотря на тяжелые обстоятельства

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси заявил о проведении мобилизации в большинстве провинций страны, которые находятся под контролем хуситов.

"Наш народ перешел к военным мобилизационным мероприятиям в большинстве провинций, а число призывников исчисляется тысячами", - сказал аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah. Он также призвал сторонников "Ансар Аллах" продолжать "боевую подготовку, демонстрации, шествия и жертвовать деньги, несмотря на тяжелые обстоятельства".

Хуситы неоднократно заявляли о готовности присоединиться к военным действиям в секторе Газа на стороне палестинского движения ХАМАС. Лидер "Ансар Аллах", в частности, призывал власти Саудовской Аравии, которая граничит с Йеменом, обеспечить проход сухопутных подразделений хуситов в направлении сектора Газа.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, хуситы с середины ноября атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.