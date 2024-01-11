В Эквадоре в заложниках у заключенных остаются 178 сотрудников тюрем

В пенитенциарной службе страны заявили о последовательной и ответственной работе над их спасением

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 января. /ТАСС/. В общей сложности 178 сотрудников эквадорских тюрем, среди которых надзиратели и административно-технический персонал, находятся в заложниках у заключенных. Об этом говорится в сообщении пенитенциарной службы Эквадора.

"Из-за волнений и происшествий в системе отбывания наказаний в настоящий момент предпринимаются усилия по освобождению 158 агентов пенитенциарной службы, а также 20 человек административно-технического персонала, которые удерживаются в тюрьмах Эль-Оро, Котопакси, Лоха, Асуай, Тунгурауа, Каньяр и Эсмеральдас", - заявили в ведомстве.

"Мы постоянно, последовательно и ответственно работаем над спасением сотрудников органов пенитенциарной безопасности и наблюдения, тюремного персонала, а также заключенных", - добавили в службе.