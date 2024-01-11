Вице-премьер Канады заявила об изучении иска ЮАР против Израиля

Позиция пока не сформирована, сообщила Христя Фриланд

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Правительство Канады в настоящее время изучает поданный ЮАР в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде. Об этом сообщила журналистам заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд.

"Мы осведомлены об этом иске и внимательно его изучаем", - сказала Фриланд. Она уклонилась от ответа на вопрос, какова официальная позиция Оттавы относительно этого иска.

Как отмечали ранее СМИ, власти Канады до сих пор не могут сформулировать свою позицию по этому вопросу, так как в правительстве и в парламенте есть силы, которые выступают как в поддержку Израиля, так и в поддержку Палестины.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Сам Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет юридической основы и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на беспрецедентные меры, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Рассмотрение дела по существу начнется позднее и, как ожидается, займет минимум несколько лет. Проводимые 11-12 января слушания касаются предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на то, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего, серьезного и непоправимого" нарушения их прав.