Регулятор США начал расследование в отношении Boeing из-за инцидента в Портленде

Федеральное управление гражданской авиации подчеркнуло, что производитель самолетов должен тщательно соблюдать стандарты безопасности

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование в отношении компании Boeing после разгерметизации самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в аэропорту Портленда (штат Орегон). Об этом сообщается в заявлении регулятора.

"Этот инцидент не должен был произойти и не должен повториться никогда больше. FAA официально уведомило Boeing о проведении расследования, чтобы выяснить, смогла ли Boeing обеспечить соответствие готовой продукции утвержденному проекту и ее безопасную эксплуатацию в соответствии с нормами FAA", - указано в документе. Регулятор подчеркнул, что производитель самолетов должен тщательно соблюдать стандарты безопасности.

Отмечается, что сроки возвращения самолетов Boeing 737 MAX 9 в эксплуатацию будут определяться безопасностью пассажиров. На прошлой неделе FAA распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines в Портленде, который совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио (штат Калифорния). У самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.