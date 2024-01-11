Глава МИД Израиля поблагодарил вице-канцлера ФРГ за поддержку по поводу иска ЮАР

Исраэль Кац попросил Роберта Хабека, чтобы Германия оказывала давление для освобождения удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа похищенных, пока они не вернутся домой

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Израиль благодарен Германии за поддержку в вопросе иска, поданного властями ЮАР в Международный суд ООН в Гааге о возможном нарушении конвенции о геноциде. Об этом глава израильского МИД Исраэль Кац заявил по итогам встречи с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком, прибывшим с визитом в еврейское государство.

"Вместе с семьями похищенных я встретился сегодня вечером с германским вице-канцлером Робертом Хабеком. Я поблагодарил его за его личную и моральную приверженность Израилю, его решительные слова против антисемитизма и за поддержку Германии в адрес Израиля против абсурдного иска ЮАР в Международный суд в Гааге", - написал Кац на своей странице в X (ранее Twitter). "Я попросил его, чтобы Германия оказывала все возможное давление, чтобы освободить [удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа] похищенных, пока они не вернутся домой", - добавил министр.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Сам Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет юридической основы и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на беспрецедентные меры, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в секторе Газа.