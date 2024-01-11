СМИ: ЕС предложил сформировать новую миссию для патрулирования Красного моря

По версии газеты El País, новая миссия будет сотрудничать с инициативой США Prosperity Guardian

МАДРИД, 11 января. /ТАСС/. Евросоюз предлагает сформировать специальную военно-морскую миссию для обеспечения безопасности в Красном море. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на конфиденциальное предложение, направленное государствам - членам ЕС.

По ее версии, новая миссия для защиты судов на фоне все более сложной ситуации в регионе будет сотрудничать с инициативой США Prosperity Guardian. Предполагается, что они могли бы делиться секретными сведениями. Тем не менее речь идет об отдельной операции.

Отмечается, что продолжительность предлагаемой ЕС операции составит один год. Предложение Евросоюза предполагает два варианта действий. Один из них ограничивается Красным морем, второй - также распространяется, среди прочего, на Баб-эль-Мандебский пролив, Аравийское море и Ормузский пролив. Если инициатива будет одобрена, миссия будет уделять приоритетное внимание европейским интересам, но командующий операцией может также принять решение о сопровождении судов стран, не входящих в ЕС.

В конце 2023 года власти Испании заявили, что европейская миссия Atalanta не соответствует характеристикам, необходимым для участия в предложенной США операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море. Газета El Mundo передавала, что Мадрид выступил за то, чтобы ЕС запустил новую операцию для поддержки США в защите судов, проходящих через Красное море. В свою очередь представитель главы дипслужбы ЕС Петер Стано говорил, что Евросоюз приступает к обсуждению запуска собственной военной миссии в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа повстанцы йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.