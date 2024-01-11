Белый дом не видит оснований для обвинения Израиля в геноциде

Нет никаких доказательств того, что Израиль преднамеренно нарушает законы ведения вооруженных конфликтов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят никаких юридических оснований для обвинения Израиля в геноциде в секторе Газа. Такую позицию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы неоднократно заявляли, что считаем обвинения в данном случае необоснованными, что нет никаких оснований для обвинения Израиля в геноциде", - сказал Кирби. Отвечая на вопрос, примут ли США решение Международного суда ООН в случае признания действий Израиля геноцидом или попытаются заблокировать принятие мер в отношении еврейского государства, представитель Белого дома отметил, что не будет забегать вперед. "Я не собираюсь строить гипотезы или опережать процесс. Мы ясно выразили свою точку зрения по конкретному делу, а также свое мнение относительно поддержки Израиля, когда он защищает себя", - подчеркнул он.

Чиновник добавил, что США не видят признаков нарушения военного законодательства со стороны Израиля, несмотря на большое число жертв среди гражданского населения сектора Газа. "Слишком много жертв среди гражданских, мы уже говорили об этом. Мы хотим, чтобы они [Израиль] приняли меры, чтобы уменьшить это число. Но нет никаких доказательств того, что они преднамеренно и умышленно нарушают законы ведения вооруженных конфликтов", - сказал он.

Иск ЮАР в суд ООН против Израиля

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Сам Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет юридической основы и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на беспрецедентные меры, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Рассмотрение дела по существу начнется позднее и, как ожидается, займет минимум несколько лет. Проводимые 11-12 января слушания касаются предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на то, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего, серьезного и непоправимого" нарушения их прав.