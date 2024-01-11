СМИ: в Сомали боевики "Аш-Шабаб" сожгли захваченный вертолет ООН

По предварительным данным, на борту находились девять человек, не менее шести захвачены в заложники, двум удалось бежать, один убит, передает портал Garowe со ссылкой на источники

ХАРАРЕ, 11 января. /ТАСС/. Террористы группировки "Аш-Шабаб" сожгли вертолет ООН, захваченный ими в центральной части Сомали. Об этом сообщил портал Garowe со ссылкой на источники. По предварительным данным, на борту находились девять человек, не менее шести захвачены в заложники, двум удалось бежать, один был убит.

Федеральные власти Сомали ведут поиски заложников. Часть из них являются иностранцами, гражданство которых пока не установлено. Однако известно, что они имели отношение к миссии ООН в Сомали.

Судя по всему, посадка была совершена из-за неполадки, которая могла привести к взрыву в воздухе. По одним данным, вертолет предназначался для переброски военнослужащих ООН и правительственной армии, по другим, он был предназначен для эвакуации нуждающихся в медицинской помощи. Вынужденная посадка была произведена в населенном пункте Хиндире (штат Галмудуг).

"Аш-Шабаб" ведет войну против правительства Сомали с 2006 года в попытке установить свое собственное правление на подчиненных территориях, преимущественно в центре и на юге страны. Правительству Сомали с 2022 года удалось вернуть под свой контроль часть территорий в центральном регионе страны.