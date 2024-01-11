Во Франции объявили новый состав правительства

Свои посты сохранили министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр, а также министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Новый состав правительства был обнародован Елисейским дворцом спустя два дня после назначения премьер-министром 34-летнего Габриэля Атталя. Список министров зачитал глава администрации президента Франции Алекси Колер во время оглашения нового состава правительства.

Свои посты сохранили министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Министром Вооруженных сил Франции остается Себастьен Лекорню.

Одним из главных изменений стало назначение нового министра иностранных дел - Стефана Сежурне, который сменил на этом посту Катрин Колонна. Согласно предварительному списку, который огласил Колер, она не получила другого назначения в правительстве. Впрочем, аналитики не связывают с нынешним назначением каких-то заметных перемен во внешней политике Франции, которая фактически остается прерогативой Елисейского дворца.

Широкие дебаты в СМИ вызвало решение о назначении министром культуры Франции соратницы бывшего президента Франции Николя Саркози экс-главы Минюста и экс-евродепутата Рашиды Дати, которая до настоящего времени занимала пост мэра VII округа Парижа. Сразу после оглашения списка лидер партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил об исключении Дати из рядов политического объединения, обосновав это тем, что партия находится в оппозиции к президентской коалиции.

Новым министром труда, здравоохранения и солидарности стала Катрин Вотрен, которая фактически сменит сразу двух человек - министра труда Оливье Дюссо и министра здравоохранения и профилактики Орельена Руссо. Последний со скандалом покинул правительство, публично выразив протест против принятого в декабре закона о миграции.

В рамках нового правительства расширила свои полномочия и министр спорта Амели Удеа-Кастера. Теперь она занимает пост министра национального образования, молодежи, спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр. До перестановки в правительстве вопросами национального образования занимался нынешний премьер Габриэль Атталь.

Сохранение полномочий

Остальные ключевые посты остались без изменений. Министром сельского хозяйства и продовольственного суверенитета остается Марк Фено, министром юстиции - Эрик Дюпон-Моретти. Министерство экологического перехода и территориального единства возглавляет Кристоф Бешу, а министерство высшего образования и исследований - Сильви Ретайо.

Список министров-делегатов пока включает три фамилии. Приска Тевено назначена министром-делегатом по вопросам демократического обновления, она же является официальным представителем правительства. Мари Лебек отвечает за отношения правительства с парламентом, а бывшая министром по вопросам солидарности Орор Берже теперь станет министром-делегатом по вопросам гендерного равенства и борьбы против дискриминации.

Таким образом были подтверждены полномочия 11 министров и трех министров-делегатов. По словам Колера, окончательный состав правительства будет оглашен в пятницу на внеочередном заседании совета министров.