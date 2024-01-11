В Финляндии планируют закрыть школу, где более 20 лет преподают русский язык

Причиной власти назвали "уменьшение количества детей"

ХЕЛЬСИНКИ, 11 января. /ТАСС/. Власти сразу трех городов в Восточной Финляндии - Лаппеенранты, Йоэнсуу и Иматры - планируют закрыть филиалы школы, в которой с 1997 года преподают в этих городах русский язык и культуру. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

Причиной власти называют "уменьшение количества детей". Среди оснований закрытия также называется экономия - город Лаппеенранта экономил бы €1 миллион, если бы не пришлось финансировать это учебное заведение.

В настоящий момент закрытие школы является предложением, которое рассмотрят городские советы упомянутых городов. В случае положительного решения о закрытии работа школы прекратится в 2025 году, уточняет Yle.

Это не первый случай закрытия образовательных учреждений с русским языком в Финляндии. В октябре 2023 года сообщалось о планах города Турку закрыть финско-русский языковой класс в школе Пуолала.