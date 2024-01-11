В Варшаве завершилась массовая антиправительственная демонстрация

По информации мэрии, в ней участвовали 35 тыс. человек

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Массовая антиправительственная демонстрация "Протест свободных поляков", организованная партией "Право и справедливость" (ПиС), завершилась в Варшаве. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По ее сведениям, собравшиеся прошли по центру Варшавы, дойдя до канцелярии премьер-министра Дональда Туска. Перед манифестантами выступил лидер ПиС Ярослав Качиньский.

По данным мэрии Варшавы, в демонстрации приняли участие 35 тыс. человек. При этом организаторы антиправительственной акции заявляют, что на улицы вышло до 300 тыс. человек, сообщает RMF24.

Ранее ПиС объявила об организации 11 января демонстрации перед зданием нижней палаты парламента. Протест приобрел более массовый характер в связи с острой реакцией оппозиционной партии на задержание 9 января ее членов, экс-министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика по вердикту суда. ПиС также выразила недовольство решением правительства Польши ликвидировать государственные СМИ.