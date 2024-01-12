Атталь заявил, что расследование против главы Минкультуры не помешает ее работе

Новый премьер-министр Франции отметил, что предъявленные Рашиде Дати обвинения - это не приговор и следует помнить о принципе "соблюдения презумпции невиновности"

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь выразил доверие назначенной на пост министра культуры Рашиде Дати, подчеркнув, что ведущееся против нее расследование по делу о коррупции не помешает ей исполнять нынешние обязанности. Об этом он заявил в интервью телеканалам TF1 и LCI.

"Предъявление обвинений - это не приговор, это не является подтверждением виновности. Это не означает вину", - заявил Атталь. Он также подчеркнул важность "принципа соблюдения презумпции невиновности".

Новый премьер признался, что "очень рад" утверждению кандидатуры Дати. Он охарактеризовал ее как "целеустремленную и энергичную женщину, которая всю свою жизнь боролась за то, чего хотела". По его словам, она "никого не оставляет равнодушным" и он "с большим уважением" относится к ее прошлой деятельности в политике.

Рашиде Дати в 2021 году предъявили обвинения в "коррупции", "пассивной торговле влиянием" и "сокрытии злоупотребления властью" в рамках расследования консультативных услуг, которые она предоставляла экс-главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону. Сама Дати отрицает обвинения в лоббировании интересов главы автомобильного концерна в европейских структурах и утверждает, что лишь давала советы насчет развития компании на международных рынках, в частности, на Ближнем Востоке.

В должность министра культуры Дати вступает с поста главы администрации VII округа французской столицы. С 2002 года она работала в команде экс-президента Франции Николя Саркози, с 2007 по 2009 год занимала пост министра юстиции Франции. С 2009 по 2019 год была депутатом Европарламента.

План работы

"Мой метод - быть ясным в своей позиции и говорить правду. Не все идет хорошо. Я хочу сказать о том, что идет не так, и найти решения. Таков будет мой метод", - отметил Атталь.

Он пообещал в ближайшие дни выступить с большим программным заявлением, но не стал конкретизировать пункты, на которых планирует сосредоточить усилия. Глава правительства указал на "сложный контекст", в котором он принимает бразды правления у Элизабет Борн как внутри страны, так и на международной арене. Он также четко дал понять, что после презентации в парламенте политики его кабинета министров он не будет ставить на голосование вопрос о доверии правительству. Он напомнил, что сейчас у президентской коалиции нет абсолютного большинства в Национальном собрании.

Ранее Елисейский дворец обнародовал состав нового правительства под руководством 34-летнего Габриэля Атталя. Он насчитывает 11 министров и 3 министра-делегата. Большинство ключевых министров сохранили свои посты, одним из главных изменений стало назначение министром иностранных дел Стефана Сежурне, который сменил на этом посту Катрин Колонна. Полный состав нового правительства будет озвучен после внеочередного заседания совета министров в пятницу.