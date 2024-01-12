11 января, 21:22

NBC: Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Сын американского лидера лично явился на заседание в Лос-Анджелесе

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден не признал себя виновным по обвинениям в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC.

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Сын главы США лично явился на заседание в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

В начале декабря Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Прокуратура полагает, что сын президента потратил миллионы долларов "на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы платить налоги". Ему может грозить до 17 лет лишения свободы. 

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