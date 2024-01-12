Число попыток незаконного пересечения границы Словении выросло почти вдвое

Как сообщило Словенское агентство печати, в 2023 году полиция республики зарегистрировала 60 587 таких случаев, в 2022 году показатель составлял 32 024

ЛЮБЛЯНА, 12 января. /ТАСС/. Словенская полиция зафиксировала 60 587 попыток незаконного пересечения границы республики в течение 2023 года, в то время как в 2022 году показатель составлял 32 024. Об этом в четверг сообщило Словенское агентство печати (СТА).

В 17 857 случаях речь шла о гражданах Афганистана, в 9 042 - Марокко, в 5 498 - Пакистана. 3 850 раз словенскую границу пытались незаконно пересечь граждане Бангладеш, 3 675 раз - России. Наибольшее количество случаев незаконного пересечения границы (47 543) было зарегистрировано в районе полицейского управления муниципалитета Ново-Место, находящегося на границе с Хорватией.

21 октября 2023 года власти Словении ввели временный пограничный контроль на границе с Венгрией и Хорватией. Словенская полиция открыла 14 контрольно-пропускных пунктов: 12 на хорватской и 2 на венгерской границе.

18 октября 2023 года министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози проинформировал словенского коллегу о введении пограничного контроля на границе между странами. Пьянтедози в телефонном разговоре со словенским коллегой Боштьяном Поклюкаром сообщил, что в связи с "изменившейся ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке Италия решила ввести контроль на границе со Словенией". Суть этой временной меры заключается в "противодействии терроризму и организованной преступности".

16 октября 2023 года СТА сообщило, что временный пограничный контроль на границе между Австрией и Словенией будет продлен на шесть месяцев. По его данным, Австрия уведомила Еврокомиссию о решении продлить контроль на границе со Словенией и Венгрией. Вена обосновала это трудностями, связанными с предоставлением убежища, и угрозой незаконного оборота оружия из-за конфликта на Украине.