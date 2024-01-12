Пентагон ушел от ответа на вопрос, будут ли США атаковать хуситов

По словам пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера, сформированная США военно-морская коалиция в Красном море носит "оборонительный характер"

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался прямо отвечать на вопрос о возможном проведении Соединенными Штатами наступательной операции в связи с атаками йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море.

"Я не буду предсказывать или прогнозировать потенциальное проведение операций в будущем", - сказал он 11 января в ответ на вопрос журналиста о том, допускают ли в Пентагоне проведение наступательной операции в связи с атаками хуситов в Красном море.

По словам Райдера, сформированная США военно-морская коалиция в Красном море носит "оборонительный характер" и ее главная задача - "помощь в обеспечении безопасности коммерческих судов и моряков в регионе Красного моря". "Если же отдельные страны вне операции Prosperity Guardian решат предпринять другие действия, то это будет их суверенное решение", - отметил представитель Пентагона.

Ранее журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил в X (ранее Twitter), что Великобритания и США нанесут удары с воздуха по военным объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене в ночь с 11 на 12 января.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам CENTCOM, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.