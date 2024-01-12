США не считают необходимым соперничать с Россией и Китаем в Афганистане

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Уэст заявил об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не рассматривает Афганистан в качестве места, где нужно конкурировать с Россией и Китаем. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Его попросили прокомментировать сотрудничество Кабула с Москвой и Пекином. "Мы не рассматриваем Афганистан как место, где нам нужно соперничать с Китаем и Россией", - отметил дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента США.

Ранее начальник отдела второго департамента Азии МИД РФ Тимофей Бойков заявил, что Россия считает представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) "договороспособной силой" и что важно преодолевать стереотипы об Афганистане. По словам дипломата, Москва "развивает отношения с Кабулом и с временным правительством". Бойков добавил, что Россия выстраивает с Афганистаном "равноправные отношения" в интересах, касающихся в том числе и торгово-экономического сотрудничества.