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Дело Дональда Трампа

Судья постарается к 31 января принять решение по делу о мошенничестве Trump Organization

При этом представитель правосудия отметил, что "не дает никаких гарантий" насчет сроков

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Судья Артур Энгорон постарается к 31 января принять окончательное решение по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

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При этом Энгорон добавил, что "не дает никаких гарантий" насчет сроков.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее воспользовался разрешением на заключительное слово, чтобы заявить о свой невиновности, обвинить следствие в мошенничестве, а действующего американского лидера Джо Байдена - в политическом преследовании.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии генпрокурора штата Нью-Йорк, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам. 

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