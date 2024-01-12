Нехаммер намерен вновь участвовать в выборах канцлера Австрии

Они должны состояться осенью 2024 года

ВЕНА, 12 января. /ТАСС/. Нынешний глава правительства Австрии Карл Нехаммер планирует стать кандидатом в канцлеры от своей Австрийской народной партии (АНП) на парламентских выборах 2024 года.

"Я в любом случае планирую быть главным кандидатом от АНП", - сказал он в эфире телеканала ORF.

По его словам, выборы должны планово пройти осенью 2024 года.

Канцлер Австрии не избирается напрямую, правительство назначается президентом республики по итогам парламентских выборов. Вместе с тем партии еще на этапе предвыборной кампании дают понять, кто из политиков претендует на руководящие посты.